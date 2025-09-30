مريم الملا: ملياري دولار عائد البودكاست العالمي

كشف مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، على هامش انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من دبي بودفست 2025، أن حجم العائد السنوي لصناعة البودكاست العالمي يقدر بملياري دولار، في مؤشر على النمو المتسارع والفرص الضخمة في هذا القطاع الإعلامي الحديث سريع التطور في منطقتنا العربية.

وقالت الملا في تصريحات للبيان، إن هذا الرقم يجسد الثقة المتنامية في البودكاست كمنصة إعلامية واستثمارية، مشددة على أن نمو الإيرادات من الإعلانات والرعايات والاشتراكات يمثل دليلاً على تحول البودكاست إلى عنصر أساسي في منظومة الإعلام الرقمي.

وأضافت الملا أن دبي، عبر نادي الصحافة، تطمح أن تكون محركاً رئيسياً لهذا النمو في المنطقة العربية، من خلال المبادرات والفعاليات مثل نسخ بودفست التي تعزز التفاعل بين المبدعين والمستمعين.

وأكدت أن الهدف من هذا الحدث هو تمكين المواهب العربية ومشاركة قصص ملهمة وبناء شراكات تعزز من تواجد صناع المحتوى الصوتي، مؤكدة استمرار نادي دبي للصحافة في دعم الإعلام العربي.

برامج مستقبلية

وتابعت الملا بأن النادي يخطط لإطلاق برامج مستقبلية لدعم المنشئين في عالم البودكاست، تتضمن ورش عمل، ومنح إنتاجية، وفرص ترويجية، بهدف استثمار الإمكانات المحلية وربطها بالسوق العالمي.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة أن ريادة دبي إعلامياً ورقمياً تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم نمو البودكاست في العالم العربي، مؤكدة أن النادي يعمل على إمداد صناع البودكاست بكل مقومات التميز عبر مبادرات نوعية تدعم فرصهم في النجاح.

وأكدت حرص النادي على المساهمة في إعداد صناع بودكاست قادرين على طرح موضوعات يعنى بها المجتمع بلغة عصرية وأسلوب مؤثر، عبر توفير منصات تدريب لتعزيز الابتكار في صناعة محتوى متميز ونافع.

وقالت، أن المكانة المتقدمة التي تتميز بها دبي كمركز رئيس لابتكار وصناعة المحتوى، ومحور لجهود النهوض بالإعلام العربي ضمن مختلف قطاعاته، لاسيما في بيئته الرقمية سريعة النمو، تجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في دعم نمو وازدهار البودكاست في العالم العربي، وأن تكون نقطة انطلاق حقيقية للمبدعين في هذا المجال، أسوة بباقي القطاعات الإعلامية التي وجدت في دبي البيئة النموذجية للتطور والازدهار، لاسيما وأنها تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية هي نتاج استثمار واع تركز على امتلاك أفضلها وأكثرها كفاءة واعتمادية على مستوى العالم، مدعومة برؤية قيادة رشيدة أدركت قيمة الإعلام وأثره في المجتمع، وحرصت على تحفيز مؤسساته وكوادره بكافة المقومات التي تمكنه من الاضطلاع بدوره في بناء المستقبل.

وأضافت أن أجندة "دبي بودفست 2025" استلهمت دور دبي كمنصة للإبداع ومركز للتطوير الإعلامي وما تطمح إليه من تقدم في مختلف قطاعات الإعلام، وذلك باستعراض موضوعات حيوية ترسم مسارات واضحة لدفع صناعة البودكاست نحو آفاق أوسع.

وقالت: "نحن في نادي دبي للصحافة لا نكتفي بمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإعلام، بل نعمل على أن يكون لنا دور داعم لصياغة مستقبله، بما يعزز مكانة دبي كقوة دفع رئيسة للنهوض بالإعلام خاصة ضمن قوالبه وقطاعاته الجديدة، والمساهمة في تمكين المبدعين من تحويل أفكارهم إلى أصوات مؤثرة يتجاوز نجاحها المنطقة ليصل إلى العالمية."