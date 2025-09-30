أصحاب العمل الألمان يرحبون بخطط تقليص البيروقراطية



رحب رئيس الاتحاد الألماني لأصحاب العمل، راينر دولجر، بخطط الحكومة الألمانية الرامية إلى تحديث الدولة وتقليص البيروقراطية.



وقبيل اجتماع مغلق لمجلس الوزراء الألماني قرب برلين، قال دولجر: «لقد تأخرنا كثيراً في مواجهة البيروقراطية. شركاتنا تعاني من لوائح معرقلة، وإجراءات بطيئة، وتخلف رقمي. من يريد تعزيز موقع ألمانيا الاقتصادي، عليه أن يجعل الدولة أكثر كفاءة وسرعة وفاعلية».

وفي المقابل، شدد دولجر على أن إصلاح البيروقراطية وحده غير كافٍ، مؤكداً أن إصلاح نظام دولة الرفاه لا يقل إلحاحاً.



وقال: «مساهمات الضمان الاجتماعي ترتفع بلا ضوابط منذ سنوات، ما يثقل كاهل الشركات ويقيد فرص النمو ويهدد الوظائف. ينبغي كبح هذه المساهمات. يجب أن يصبح التوظيف قابلاً للتمويل، وإلا ستفقد ألمانيا جاذبيتها في المنافسة الدولية».

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت نيتها المضي في إصلاحات بنظام الضمان الاجتماعي على خلفية ارتفاع التكاليف، غير أن التفاصيل الدقيقة لهذه الإصلاحات لم تتضح بعد.