تراجع الأسهم اليابانية في بداية التداول اليوم الثلاثاء

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء مع إقدام المستثمرين على تعديل محافظهم الاستثمارية وابتعاد الشركات عن عمليات إعادة الشراء في نهاية النصف الأول من السنة المالية بالبلاد.

وهبط نيكي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 44996.05 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.08 بالمئة ليسجل 3128.46.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية "لا يعني انخفاض اليوم أن معنويات السوق قد ضعفت. هذا النوع من التعديل المرتبط بنهاية النصف الأول من العام قد يستمر غدا".

وأضاف "انخفض السوق بسبب نقص شراء الشركات لأسهمها في نهاية نصف السنة المالية".

ووصلت عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها هذا العام إلى مستويات قياسية في اليابان مع تحرك الشركات المحلية لتعزيز عوائد المستثمرين على خلفية إصلاح حوكمة الشركات، مما ساعد المؤشرين نيكي وتوبكس على الوصول إلى ذروتهما.