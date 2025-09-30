الذهب يتجه لأفضل أداء شهري في 14 عاماً بعد ارتفاع قياسي

صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء ويستعد لتسجيل أفضل أداء شهري في 14 عاما، حيث عززت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة ليصل إلى مستوى 3842.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش.

وزاد المعدن النفيس بنسبة 11.4 بالمئة حتى الآن في سبتمبر أيلول، ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ أغسطس آب 2011.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3872 دولارا.

ولم يحرز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو أي تقدم خلال اجتماعه بالديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات.

وقد أدت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة نحو 89 بالمئة في تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي، وذلك وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ويذدهر الذهب، الذي غالبا ما يُستخدم كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويترقب المستثمرون بيانات أمريكية عن سوق العمل يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل على صحة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.95 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1597.58 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1259.02 دولار.