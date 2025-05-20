100 شركة تطرح 1200 وظيفة خلال معرض «مُصنّعين» ضمن «اصنع في الإمارات»



تطرح 100 شركة نحو 1200 وظيفة خلال معرض «مُصنّعين» ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات».

وتوافد مئات المواطنين على معرض «مُصنّعين» للتقديم على الوظائف التي يوفرها القطاع الصناعي خلال المنتدى الذي يواصل فعاليته لليوم الثاني على التوالي.



وبدأت الشركات في استقبال طلبات التوظيف واستعراض الوظائف والتعريف بالدورات التدريبية والتأهيلية وسط إقبال كبير من المواطنين.

ويهدف معرض «مُصنّعين» الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجموعة «أدنوك» إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي المتقدم، من خلال توفير فرص عمل وتدريب مباشرة.