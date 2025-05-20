المؤشر نيكاي الياباني يرتفع مستفيداً من توقف صعود الين

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء مع توقف صعود الين الذي دعم شركات صناعة السيارات ومصدرين آخرين، في حين انتعشت المعنويات في ظل المرونة في وول ستريت على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية.

وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة في شركة نومورا، إن حالة عدم اليقين مع قرب انطلاق اجتماعات مجموعة السبع في كندا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء تجعل من الصعب على المتداولين التحرك.

وسيسعى وزراء المالية بالمجموعة إلى التوافق في القضايا غير المرتبطة بالرسوم الجمركية لكنهم قد يواجهون صعوبات في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية العازمة على دفع الحلفاء لخدمة المصالح الأمريكية.

وزاد المؤشر نيكاي بنسبة 0.6 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن المسؤولين الأمريكيين قد يضغطون من أجل إضعاف الدولار كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية.

كما أن التوترات التجارية مع الصين لا تزال بعيدة عن الحل، على الرغم من التقارب الأخير.

وكانت شركات صناعة السيارات من بين أفضل الشركات أداء حيث عزز بعض الضعف في الين قيمة الإيرادات الخارجية.

وارتفع سهم تويوتا بنسبة 1.2 بالمئة، وقفز سهم مازدا خمسة بالمئة.