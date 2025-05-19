Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
اقتصاد

القطاع الصناعي في الإمارات شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية

  • سلطان الجابر في افتتاح منتدى «اصنع في الإمارات»
undefined's profile picture

صبري صقر

سلطان الجابر خلال افتتاح المنتدى|من المصدر
سلطان الجابر خلال افتتاح المنتدى|من المصدر


أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القطاع الصناعي في الإمارات شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة.

وأوضح في كلمته بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» أن المنتدى نجح في توفير 22 ألف فرصة عمل للمواطنين ؛ مؤكداً أن صادرات الإمارات تنطلق إلى 3 مليارات إنسان حول العالم بفضل المزايا التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية متميزة ومطارات عالمية وموانئ عملاقة.
وأشار إلى افتتاح أكبر مركز للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في الإمارات مؤخرا مؤكداً أن الإمارات تقود صناعة المستقبل.