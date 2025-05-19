

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القطاع الصناعي في الإمارات شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة.



وأوضح في كلمته بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» أن المنتدى نجح في توفير 22 ألف فرصة عمل للمواطنين ؛ مؤكداً أن صادرات الإمارات تنطلق إلى 3 مليارات إنسان حول العالم بفضل المزايا التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية متميزة ومطارات عالمية وموانئ عملاقة.

وأشار إلى افتتاح أكبر مركز للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في الإمارات مؤخرا مؤكداً أن الإمارات تقود صناعة المستقبل.