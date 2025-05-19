نمو مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين خلال أبريل الماضي بنسبة 5.1 % سنويا. وتعتبر هذه البيانات مؤشرا رئيسيا لقوة الإنفاق الاستهلاكي في الصين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن إجمالي قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية وصل إلى 3.72 تريليون يوان (517.27 مليار دولار) خلال الشهر الماضي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي زادت بنسبة 4.7 % سنويا، مقابل نمو بنسبة 4.6 % خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام.