المؤشر نيكاي يتراجع وسط تزايد القلق بشأن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

هبط المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين بعد أن أثار تخفيض وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني المخاوف من عملية بيع مكثفة للأصول الأمريكية وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الين.

وبحلول الساعة 0029، تراجع المؤشر نيكاي 0.6 بالمئة إلى 37521.86 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 2732.22 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى توكاي طوكيو للأبحاث "السوق حذرة بشأن تأثير خفض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. إنهم قلقون من أن يؤدي ذلك إلى عمليات بيع مكثفة للأصول الأمريكية".

وأضاف "كان توقيت خفض التصنيف الائتماني سيئا. فقد جاء في وقت عوضت فيه أسواق الأسهم المحلية خسائرها من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب مخاوف بشأن تراكم ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار، في خطوة قد تُعقّد جهود ترامب لخفض الضرائب وتُثير موجات من التوتر في الأسواق العالمية.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية، في إشارة إلى توقعات بعمليات بيع للأصول الأمريكية، "إذا بِيعَ الدولار الأمريكي، فسيدفع ذلك الين للارتفاع، وهو أمر سيء للمصدرين اليابانيين".

انخفضت أسهم شركة فاست ريتيلنج، الشركة الأم للعلامة التجارية يونيكلو، بنحو واحد بالمئة، لتسبب أكبر انخفاض في المؤشر نيكي.

وتراجعت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بنسبة 1.35 بالمئة و0.87 بالمئة على التوالي.