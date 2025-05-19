تراجع الدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

قلص الدولار مكاسبه التي حققها على مدار أربعة أسابيع في بداية التعاملات الآسيوية حيث استوعبت الأسواق التخفيض المفاجئ للتصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية فيما نالت الخلافات التجارية المستمرة من ثقة المتعاملين.

ارتفع الدولار 0.6 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي بعد تهدئة المخاوف من حدوث ركود عالمي في أعقاب التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين. لكن البيانات الاقتصادية أشارت إلى ارتفاع أسعار الواردات وتراجع ثقة المستهلكين.

وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأعلى لأمريكا درجة واحدة يوم الجمعة، وهي آخر وكالة من وكالات التصنيف الرئيسية التي تخفض تصنيف البلاد، مشيرة إلى مخاوف إزاء تراكم ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار.

وقالت مهجابين زمان، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في إيه إن زد "ربما يكون التركيز على مخاطر النمو الأمريكي وأجندة سياسات الإدارة الأمريكية قد أثار الشكوك في وضع الولايات المتحدة كملاذ آمن".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية أمس الأحد إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوماً جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية".

وفي الوقت نفسه، يواجه ترامب مقاومة داخل حزبه للمضي قدماً في مشروع قانون شامل لخفض الضرائب من شأنه أن يضيف ما يقدر بنحو 3 إلى 5 تريليون دولار إلى ديون البلاد على مدى العقد المقبل.

انخفض الدولار 0.3 بالمئة ليصل إلى 145.22 ين ياباني. وتراجع 0.2 بالمئة أمام الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن آخر.

ارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6409 دولار بعد ثلاثة أيام من الخسائر. وتتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 4.10 بالمئة بمقدار ربع نقطة مئوية غدا الثلاثاء.

واستقر اليورو عند 1.1185 دولار، مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3299 دولار، مرتفعا بنسبة 0.1 بالمئة.

بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5888 دولار.