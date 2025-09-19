99.7% دقة مواعيد المترو ودبي ضمن أفضل 5 عالمياً



كشف حسن المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن مركز التحكم بعمليات مترو دبي يعمل على مدار الساعة لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة، مشيراً إلى أن شبكة مترو دبي تعد من أكبر شبكات التشغيل دون سائق في العالم، وتحقق نسبة دقة في المواعيد تصل إلى 99.7%، لتضع الإمارة ضمن أفضل 5 مدن على مستوى العالم في هذا المجال.

وأوضح خلال زيارة نظمت صباح أمس إلى المركز، أن المنظومة التشغيلية تعتمد على خطط مدروسة دقيقة ومؤشرات آنية تسمح برصد أي عطل مفاجئ والتعامل معه مباشرة، بحيث لا يتجاوز معدل الاستجابة 15 دقيقة بحد أقصى لإعادة الخدمة، مشيراً إلى أن هذا المستوى من الجاهزية يعكس التزام دبي بتقديم خدمات نقل عام آمنة وموثوقة وفق أفضل الممارسات العالمية.



ريادة عالمية

وأشار إلى أن مترو دبي كان من أوائل الأنظمة على مستوى العالم التي أدخلت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل اليومية، إذ يقوم النظام بتحديد الجداول الزمنية للقطارات بشكل دقيق ومدروس استناداً إلى قواعد البيانات لديه، ويراقب سرعة القطار واستجابته بما يتناسب مع القطار الذي يسبقه أو يليه، الأمر الذي يضمن انسيابية الحركة والالتزام الصارم بجداول المواعيد على مدار اليوم. وأضاف: إن هذه التقنيات ساهمت في رفع كفاءة الأنظمة التشغيلية وتعزيز مستويات السلامة العامة، وهو ما مكن دبي من احتلال موقع متقدم بين أبرز 5 مدن عالمية في دقة تشغيل قطارات المترو بنسبة 99.7%

واستعرض المطوع آلية عمل المركز، موضحاً أنه ينقسم إلى 5 مستويات تشغيلية، حيث يتولى المستوى الأول الإشراف المباشر على حركة القطارات وجميع العمليات المرتبطة بالمحطات، وأما المستوى الثاني، فيركز على متابعة أي إنذارات خاصة بالأنظمة أو حركة القطارات، ويتم التعامل معها بشكل فوري. ويهتم المستوى الثالث بالجانب الأمني داخل المحطات بالتنسيق مع شرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين؛ بينما يشرف المستوى الرابع على حركة القطارات داخل مرائب الراشدية والقصيص وجبل علي لضمان سلامة الحركة التشغيلية، في حين يتولى المستوى الخامس الإشراف العام على مختلف هذه الأقسام ومتابعة العمليات بشكل متكامل.



إدارة أوقات الذروة

وفيما يتعلق بأوقات الذروة، أوضح مدير إدارة تشغيل القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن الهيئة تعتمد منذ عام 2009 على قاعدة بيانات ضخمة تم تحليلها لتحديد ساعات الذروة التي تقع عادة بين الـ 7 والـ 9 صباحاً، ومن الـ 4 إلى الـ 8 مساءً. وبناء على ذلك، يتم تشغيل ما بين 60 و70 قطاراً على الخط الأحمر، وما يقارب 30 قطاراً على الخط الأخضر، فيما يتم تقليل العدد خارج هذه الأوقات تبعاً لحجم الطلب، مع إمكانية زيادة القطارات فوراً إذا ارتفع عدد الركاب.

وأضاف: لا نتفاجأ بأعداد الركاب في أوقات الذروة، إذ إننا نرتب الجداول استناداً إلى قاعدة البيانات الدقيقة، كما نستعد بشكل استباقي عند استضافة دبي فعاليات كبرى مثل ليلة رأس السنة، حيث نضيف قطارات إضافية خصوصاً في المحطات المتوقع ازدحامها.

وأكد أن زمن التقاطر بين كل قطارين في ساعات الذروة يصل إلى 120 ثانية فقط، بينما يتراوح بين 3 و4 دقائق في الأوقات العادية، لافتاً إلى أن المرونة التشغيلية تسمح بتطبيق سيناريوهات مختلفة خلال اليوم، مثل إضافة مسارات جديدة من محطة سنتربوينت إلى محطات إكسبو 2020، والفردان للصرافة، ولايف فارماسي.

خطط للطوارئ والأعطال

وحول الأعطال، أشار المطوع إلى أن خبرة تشغيل المترو الممتدة لأكثر من 15 عاماً أظهرت أن عدد الأعطال لا يتجاوز ستة أعطال سنوياً، وهو رقم منخفض مقارنة بشبكات عالمية أخرى، مضيفاً: إن الهيئة تمتلك خطط استجابة متكاملة، حيث يقوم الموظفون بإعادة برمجة الأنظمة من خلال تطبيق إلكتروني خاص، وإذا لم تجد المحاولة يتم التدخل الميداني من فريق متخصص موجود في كل محطة للتعامل مع القطار المتعطل بشكل مباشر. وتابع: «لدينا أيضاً خطط بديلة في حال استمر العطل لفترة طويلة، إذ يتم تفعيل خدمات نقل موازية مثل الحافلات ومركبات الأجرة لضمان استمرارية حركة الركاب، بيد أن جميع الأعطال التي حدثت كانت بسيطة وتمت معالجتها بسرعة. وكشف أن عدد مستخدمي مترو دبي يبلغ نحو 850 ألف راكب يومياً في الخطين الأحمر والأخضر، فيما يصل العدد إلى أكثر من مليون ومائة ألف راكب في أوقات الفعاليات الكبرى مثل احتفالات رأس السنة. مؤكداً أن المركز يهتم بتوعية الجمهور بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة، عبر نشر لوحات إرشادية في المحطات وتكثيف رسائل التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأما من ناحية الكوادر البشرية، فأوضح أن دورة العمل في مركز التحكم مقسمة إلى 3 فترات يومياً، يعمل في كل منها نحو 20 موظفاً، بحيث تبقى غرفة العمليات على جاهزية كاملة طوال اليوم.

وفيما يتعلق بصيانة القطارات، أكد وجود برامج صيانة دقيقة ومجدولة تشمل صيانة يومية وأسبوعية، إلى جانب صيانة شاملة تجرى بعد أن يقطع القطار مسافة 750 ألف كيلومتر، بما يضمن استمرار جاهزية الأسطول بكامل طاقته التشغيلية.

واختتم المطوع بالتأكيد أن منظومة التشغيل في مترو دبي تمثل نموذجاً عالمياً في كفاءة الإدارة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيث مكنت الإمارة من أن تكون في مصاف المدن الرائدة في خدمات النقل العام، من خلال الجمع بين الدقة التشغيلية، والسلامة القصوى، والجاهزية المستمرة لتلبية احتياجات الركاب المتزايدة.