بسبب غزة.. استقالة المؤسس المشارك لـ "بن آند جيري"

استقال جيري جرينفيلد، المؤسس المشارك لشركة بن آند جيريز للبوظة (الآيس كريم) الذي ساهم اسمه في تشكيل العلامة التجارية الشهيرة، من منصبه "سفيرا للعلامة التجارية" إثر تفاقم خلاف علني مع الشركة الأم يونيليفر بسبب موقف بن آند جيريز المندد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وملفات إنسانية أخرى.

وفي رسالة مفتوحة نشرها شريكه بن كوهين على وسائل التواصل الاجتماعي، قال جرينفيلد إن يونيليفر، التي تسعى حاليا إلى فصل وحدة الآيس كريم ماجنم التي تشمل علامة بن آند جيريز التجارية، عملت خلال السنوات الماضية على إسكات الشركة التي يقع مقرها في فيرمونت، والمعروفة بنشاطها الاجتماعي.

وكتب جرينفيلد البالغ من العمر 74 عاما الذي كان يتولى منصب سفير العلامة التجارية براتب ثابت في الشركة "بقلب منفطر..وبعد 47 عاما.. قررت أنه لم يعد بإمكاني البقاء موظفا بضمير مرتاح في بن آند جيريز".

وأضاف "لم يكن الدفاع عن قيم مثل العدالة والمساواة والإنسانية المشتركة أكثر أهمية من أي وقت مضى، لكن بن آند جيريز تم إسكاتها وتهميشها خوفا من إزعاج أصحاب السلطة".

* صوت ناقد وحيد

في الأشهر القليلة الماضية، كانت بن آند جيريز صوتا وحيدا بين العلامات التجارية الشهيرة التي تتحدث علنا عن قضايا مثل غزة وموقف الرئيس دونالد ترامب من الهجرة، بينما تتراجع شركات أمريكية أخرى عن تعهداتها فيما يخص التنوع، ويمتنع المسؤولون التنفيذيون فيها إلى حد كبير عن التعليق على سياسات البيت الأبيض.

وفي الشهر الماضي، طردت مايكروسوفت أربعة موظفين احتجوا على علاقات الشركة بإسرائيل، من بينهم اثنان احتلا مكتب رئيس الشركة لفترة وجيزة.

وقاد المجلس المستقل المعني بالشؤون الاجتماعية في بن آند جيريز، والذي لا ينتمي إليه جرينفيلد وكوهين، هذا النشاط. وسمحت صفقة بيع الشركة ليونيليفر في 2000 للعلامة التجارية بن آند جيريز بالاحتفاظ بالمجلس، وأن يكون له سلطة على الدور الاجتماعي بعيدا عن العمليات التجارية.

وقال متحدث باسم يونيليفر ووحدتها ماجنم آيس كريم إن الشركة "لا تتفق مع وجهة نظر جرينفيلد وسعت إلى إشراك المؤسسين المشاركين في محادثة بناءة حول كيفية تعزيز مكانة بن آند جيريز القوية القائمة على القيم في العالم".

وارتفعت أسهم يونيليفر 0.9 بالمئة اليوم الأربعاء.

لكن العلاقة بين يونيليفر وبن آند جيريز بدأت تتدهور منذ 2021 عندما أعلنت شركة إنتاج الآيس كريم أنها ستوقف مبيعاتها في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة دفعت بعض المستثمرين إلى سحب استثماراتهم من الشركة الأم التي يقع مقرها في لندن. وكتب جرينفيلد وكوهين آنذاك في صحيفة نيويورك تايمز أنهما يدعمان هذه الخطوة.

وفي نهاية المطاف، باعت يونيليفر أعمالها في إسرائيل إلى شركة محلية مرخصة، وهي خطوة رفعت العلامة التجارية دعوى قضائية بشأنها، لكنها توصلت إلى تسوية لاحقا.

ورفعت علامة بن آند جيريز دعوى قضائية ثانية ضد يونيليفر بسبب مزاعم بشأن محاولات تكميم الأفواه فيها وتفكيك مجلس الشؤون الاجتماعية. كما وصفت الصراع في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وهو موقف نادر من شركة أمريكية.

وقالت ماجنم إن جرينفيلد لم يكن طرفا في الدعوى. وفي وقت سابق من العام الجاري، طلبت يونيليفر رفض معظم الدعاوى في القضية، لكن القاضي لم يصدر قرارا بعد.

وجاءت استقالة جرينفيلد في وقت يدعو فيه مؤسسو بن آند جيريز إلى إنشاء شركة مستقلة خاصة بها قبل إدراج أسهم ماجنم في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الأسبوع الماضي، نظم كوهين احتجاجا في لندن بالتزامن مع عرض الشركة الجديدة ماجنم للآيس كريم خطط نموها، مطالبا "بتحرير بن آند جيريز" لحماية قيمها الاجتماعية. وقوبل الطلب بالرفض من بيتر تير كولف الرئيس التنفيذي الجديد لماجنم. ولم يعلن كوهين استقالته اليوم.

وقال جرينفيلد إنه سيواصل نضاله الاجتماعي من خارج الشركة لأنه لا يستطيع القيام بذلك من داخلها.

وقال "الأمر دائما أكثر من الآيس كريم فحسب.. لقد كان وسيلة لنشر المحبة ودعوة الآخرين إلى النضال من أجل عالم أفضل".