توسع مطرد في أصول البنوك وشركات التأمين بالصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين توسعا مطردا في الأصول سجلته البنوك وشركات التأمين الصينية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكشفت البيانات، التي أوردتها اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المصرفية في البلاد بلغ 3ر458 تريليون يوان (حوالي 71ر63 تريليون دولار أمريكي)، بحلول نهاية شهر مارس/آذار الماضي، بزيادة 7ر6% مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت شركات التأمين ارتفاعا في إجمالي أصولها بنسبة 4ر5% لتصل إلى 8ر37 تريليون يوان من بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير إلى مارس الماضيين، حققت البنوك التجارية في البلاد إجمالي أرباح صافية بقيمة 8ر565 مليار يوان. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 51ر1% في نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بـ5ر1% في بداية العام الحالي.

وعلى صعيد التأمين، وصل دخل الأقساط الأصلي لشركات التأمين الصينية إلى 2ر2 تريليون يوان في الربع الأول، وبلغت نفقات التعويض والدفع الخاصة بها 4ر827 مليار يوان، بحسب بيانات الهيئة.