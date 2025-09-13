الصين.. زيادة 46ر13 تريليون يوان في القروض المقومة باليوان خلال 8 شهور

أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاع القروض الصينية المقومة باليوان بواقع 46ر13 تريليون يوان (حوالاي 9ر1 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وضمن هذا الرقم، نمت قروض الأسر بـ711 مليار يوان، وزادت القروض للشركات والمؤسسات العامة بواقع 22ر12 تريليون يوان، بحسب بيانات البنك التي أوردتها اليوم السبت، وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبلغت قروض اليوان المستحقة 1ر269 تريليون يوان في نهاية شهر أغسطس الماضي، بزيادة 8ر6% على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر "إم 2" وهو مقياس واسع النطاق من المعروض النقدي الذي يغطي النقد المتداول وجميع الودائع بنسبة 8ر8% على أساس سنوي ليصل إلى 98ر331 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي.

وبلغ مؤشر "إم 1" الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب واحتياطيات العملاء لمؤسسات الدفع غير المصرفية 23ر111 تريليون يوان بنهاية أغسطس/آب، بزيادة 6% على أساس سنوي.

وازداد مؤشر "إم 0" الذي يقيس السيولة النقدية المتداولة بنسبة 7ر11% على أساس سنوي ليصل إلى 13.34 تريليون يوان في نهاية أغسطس/آب.

وارتفعت ودائع اليوان 5ر20 تريليون يوان خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، حيث ساهمت ودائع الأسر بـ9.77 تريليون يوان من الرقم المذكور.

وبحسب إحصاءات أولية، بلغ إجمالي التمويل للاقتصاد الحقيقية 56ر26 تريليون يوان خلال الأشهر الثمانية، بزيادة 66ر4 تريليون يوان عن نفس الفترة من العام الماضي.