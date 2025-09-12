لبنان يمنح "ستارلينك" ترخيصاً لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي

منح لبنان ترخيصا لشركة ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في البلد الذي يشهد أزمة والمعروف ببنيته التحتية المتهالكة.

وأصدر الإعلان في وقت متأخر أمس الخميس، وزير المعلومات بول مرقص، الذي قال إن ستارلينك سوف تقدم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من جانب شركة سبيس إكس.

وجاء الإعلان بعد نحو ثلاثة أشهر من تحدث ماسك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون عبر الهاتف وأبلغه عن رغبته في العمل في قطاعي الاتصالات والإنترنت اللبنانيين.

وخلال نفس الاجتماع الحكومي، عيّن ​مجلس الوزراء​ الهيئة المنظمة لكل من قطاعي الاتصالات والكهرباء.

وكان من المفترض أن يتم تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء قبل أكثر من عشرين عاما، ولكن سلطات البلاد أرجأته كثيرا. وتعتبر الخطوة إصلاحا رئيسيا للقطاع الذي يهدر أكثر من مليار دولار سنويا.