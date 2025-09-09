بورصة طوكيو تتراجع بضغط عمليات بيع لجني الأرباح

تراجعت بورصة طوكيو وأغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض الثلاثاء، متأثراً بارتفاع الين وعمليات بيع لجني الأرباح، بعد أن قفز المؤشر متجاوزاً مستوى 44 ألف نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع نيكاي 1.24% إلى مستوى غير مسبوق عند 44185.73 نقطة، قبل أن يغلق منخفضاً 0.4% عند 43459.29، ليوقف بذلك ارتفاعاً استمر 3 أيام واختتم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات على انخفاض 0.5%.

وبدأت الأسهم الجلسة بقوة مواصلة المكاسب الحادة التي حققتها أمس الاثنين على خلفية احتمالات زيادة الإنفاق الحكومي بعد استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.

ارتفاع الين

وفقدت الأسهم الزخم مع ارتفاع الين الذي زاد 0.5% إلى 146.82 مقابل الدولار، ما أثر على توقعات أرباح الشركات التي تعتمد على التصدير.

وتراجع سهم تاكيدا للصناعات الدوائية، أكبر شركة أدوية باليابان، 3%.

وانخفض سهم سيتيزن ووتش 5.5%، وكان بين أكبر الخاسرين على مؤشر نيكاي.

وكان سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق أكبر الرابحين على المؤشر وقفز 6.5% في ارتفاع قياسي جديد.

وشملت الارتفاعات البارزة الأخرى شركة تصنيع أدوات صناعة الرقائق سكرين هولدنجز التي زاد سهمها 2.4%، وسهم شركة طوكيو إلكترون الذي صعد 2%.