ارتفاع أسهم أوروبا وسط تفاؤل إزاء صفقات اندماج واستحواذ

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، بعد أن تغلب الارتياح الأولي تجاه مجموعة من صفقات الاندماج في المنطقة جزئياً على حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا عقب الإطاحة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت بحجب الثقة.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.1% إلى 552.69 نقطة مع تصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات المدرجة على المؤشر بصعود 1.3%.

وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2% في التعاملات المبكرة، في حين استقرت السندات الأطول أجلاً في ظل استعداد الأسواق لاختيار الرئيس إيمانويل ماكرون لمن سيكون خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

الديون الفرنسية

وواجهت الحكومات الفرنسية الأخيرة صعوبة في إحداث توافق على خطط خفض عجز الميزانية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون العالميون بالقلق من تضخم الديون الحكومية في الاقتصادات المتقدمة.

ومع ذلك، كانت ردود فعل السوق أمس الاثنين هادئة، إذ كانت الإطاحة ببايرو متوقعة إلى حد بعيد.

وقفزت أسهم شركة أنجلو أمريكان 4.7% بعد أن قالت شركة التعدين إنها وافقت على الاندماج مع شركة تيك ريسورسز الكندية في صفقة قيمتها 50 مليار دولار لتشكيل شركة مدمجة جديدة تحمل اسم أنجلو تيك.

وفي إيطاليا، ارتفعت أسهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا 3.8% بعد أن أظهرت البيانات استحواذه على 62% من أسهم مصرف ميديوبانكا، وارتفعت أسهم ميديوبانكا 3.7%.