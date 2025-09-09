«المركزي»: 11.5 تريليون درهم التحويلات المالية في الإمارات بالنصف الأول

ناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 11.5 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2025.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن معدل التحويلات في الأشهر الستة من العام الجاري كان أعلى بقيمة 2.3 تريليون درهم، وبنسبة نمو 25% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في الفترة نفسها من 2024، والتي بلغ إجماليها 9.2 تريليونات درهم.

البنوك تتصدر

ووفق البيانات ظلت التحويلات بين البنوك صاحبة النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بحصة 60% بقيمة لامست 6.9 تريليونات درهم، محققة نمواً 19% وبحوالي 1.1 تريليون درهم إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ إجمالي تحويلاتها 5.8 تريليونات درهم.

في المقابل شكلت حصة تحويلات الأفراد 40% بإجمالي 4.6 تريليونات درهم بنمو أيضاً فاق 35% عن مثيلتها في الفترة نفسها من 2024 التي بلغ إجماليها 3.4 تريليونات درهم.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يتجاوز 11.3 مليون شيك خلال الأشهر الستة بقيمة إجمالية قاربت 711.2 مليار درهم.