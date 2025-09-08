أسهم أوروبا تصعد في مستهل أسبوع حافل

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، في مستهل أسبوع حافل من المرجح أن تهيمن عليه حالة الضبابية بشأن المشهد السياسي في فرنسا التي صار من المؤكد أنها ستبدأ في البحث عن خامس رئيس وزراء خلال 3 سنوات.

ومن المتوقع أن يخسر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في تصويت لحجب الثقة في وقت لاحق من اليوم الاثنين، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصادات أوروبا للسيطرة على الديون. وتنتظر فرنسا أيضاً أول مراجعة للتصنيف الائتماني في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.33% إلى 551 نقطة، وكسب مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4%.

واستهلت الأسهم جلسة التداول على مكاسب. وكان أداء الأسهم الفرنسية ضعيفاً على المؤشر ستوكس 600 حتى الآن هذا العام، متأثرة بضغط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل التي بلغت أعلى مستوياتها في سنوات عدة بسبب المخاوف بشأن الإنفاق المالي الذي يعتمد على الاستدانة.

وقادت أسهم النفط والغاز مكاسب القطاعات بارتفاع 1.2%، مقتفية أثر مكاسب النفط الخام 1.8 بالمئة. وفاق تأثير احتمالات فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي بعد هجمات على أوكرانيا تأثير احتمالات رفع الإنتاج الذي يخطط له تحالف «أوبك+».

وخفض بنك جولدمان ساكس تصنيف شركة رايان إير، ما دفع سهم شركة الطيران الأيرلندية للتراجع اثنين بالمئة، وكسب سهم ماركس اند سبنسر 2.2% بعد أن رفع سيتي للوساطة تصنيفه لمتاجر التجزئة إلى «شراء» من «محايد».

وارتفع سهم شركة (إيه.إس.إم.إل) المدرجة في البورصة الهولندية 0.7% بعد أن تفاعل المتعاملون مع تقرير لرويترز أفاد أن الشركة ستصبح أكبر مساهم في شركة ميسترال إيه.آي الفرنسية الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي.