مرسيدس تفضل "القيمة على حجم البيع" في السوق الصينية الصعبة

تتمسك شركة مرسيدس-بنز الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة باستراتيجيتها بطرح منتج متميز في سوقها الرئيسي الصين، حيث أثرت حرب الأسعار الشرسة على حصتها السوقية مع تحول عملاء محليين بشكل متزايد إلى طرز محلية أرخص ثمنا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أولا كيلينيوس، في حديثه لرويترز قبل معرض آي.إيه.إيه للسيارات في ميونيخ، إن سيارة جي.إل.سي الكهربائية الجديدة متعددة الاستخدامات - التي كشفت مرسيدس-بنز النقاب عنها ستكون مفيدة للغاية في استعادة الحصة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقال كيلينيوس "ستصيب هذه السيارة الهدف الذي يبحث عنه عملاء مرسيدس الصينيون...نعم، نحن أغلى بعض الشيء. لكن يمكن لعشاق جي.إل.سي أن يطمئنوا... من ناحية الأسعار، إذا كنت من عملاء جي.إل.سي حاليا، فستشعر أيضا بالراحة مع السيارة الكهربائية الجديدة هذه".

وشأنها شأن بورشه، تسعى مرسيدس-بنز إلى حماية هوامش الربح على حساب حصتها السوقية في الصين حيث عانت من انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 19 بالمئة إلى 140400 سيارة في الربع الثاني من عام 2025.

وقال كيلينيوس إن الشركة لن تغير استراتيجيتها في الصين وستحافظ على نهجها القائم على التميز.

وتنتظر مرسيدس-بنز وأقرانها الأوروبيون حاليا خفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة إلى 15 بالمئة من 27.5 بالمئة، وهو أمر تعهدت به واشنطن في إطار تحرك الاتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع الأمريكية.

وقال كيلينيوس "تعمل المفوضية الأوروبية وفريقها التجاري مع الإدارة الأمريكية على هذا الأمر"، مضيفا أنه يأمل أن توقع الإدارة الأمريكية قريبا على أمر تنفيذي لتخفيض الرسوم الجمركية.

ولم يحدد كيلينيوس التأثير المالي الذي أحدثته الرسوم الجمركية حتى الآن على نتائج المجموعة، لكنه قال "نحن نفعل ما في وسعنا لتخفيفه".