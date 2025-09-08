ستاندرد اند بورز جلوبال تتوقع وصول أسعار النفط إلى 55 دولارا للبرميل بنهاية العام

توقع مسؤول تنفيذي في ستاندرد اند بورز جلوبال انخفاض أسعار خام برنت المؤرخ إلى نحو 55 دولارا للبرميل بنهاية العام، وذلك خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادي للبترول يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 بالمئة يوم الاثنين إلى 65.84 دولار للبرميل بعد أن اتفقت أوبك+ مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج بدءا من أكتوبر تشرين الأول بوتيرة أبطأ من الأشهر السابقة وسط توقعات بضعف الطلب العالمي.

وقال ديف إرنسبرجر الرئيس المشارك لستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس "لا نزال نتوقع انخفاض الأسعار إلى ما يقرب من 55 دولار للبرميل مع استمرار أوبك في رفع إنتاجها".

وأضاف "إذا كان هناك فائض كبير وإذا استمر تدفق النفط الروسي إلى السوق وإذا توقف نشاط رفع المخزونات ودخل بعض هذه الأشياء إلى المخزونات التجارية وتفاقمت ظاهرة ارتفاع الأسعار الآجلة عن الأسعار الفورية، فسنشهد انخفاضا في الأسعار عن ذلك".

يستخدم خام برنت المؤرخ لتسعير أكثر من 60 بالمئة من النفط الخام المتداول عالميا، وتعتمد عليه العقود الآجلة للنفط.