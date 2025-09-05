502 مليار يورو ..ألمانيا تُقرّ ميزانية 2025

أقرّت لجنة شؤون الميزانية في البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) الميزانية العامة للعام الحالي.

ووافقت اللجنة مساء أمس الخميس على ميزانية أساسية بنفقات يبلغ إجماليها حوالي 5ر502 مليار يورو وحوالي 82 مليار يورو من الديون الجديدة.

وقد يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد 140 مليار يورو بسبب القروض الإضافية لصالح صناديق خاصة للجيش الألماني والبنية التحتية.

ومن المتوقع أن يُصوّت البوندستاج بكامل هيئته على ميزانية عام 2025 خلال الفترة من 16 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وبسبب الانتخابات المبكرة في فبراير الماضي وتشكيل حكومة جديدة، تعمل الوزارات منذ بداية العام بميزانية مؤقتة فقط، ما حدّ بشكل كبير من مرونتها المالية.