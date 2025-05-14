الدولار يسستقر مدعوماً بتفاؤل تجاري عالمي

استقر الدولار اليوم الأربعاء بعدما سجل أكبر انخفاض له في أكثر من ثلاثة أسابيع خلال الليل، إذ عززت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي جاءت أقل من المتوقع، موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي من تيسير السياسة النقدية، وذلك بالتزامن مع انحسار التوتر التجاري العالمي.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 0.3 بالمئة، وذلك بعد انخفاضه 0.1 بالمئة في مارس آذار.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند 100.94 بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه 0.8 بالمئة يوم الثلاثاء.

وكان المؤشر قد قفز واحدا بالمئة يوم الاثنين ولامس أعلى مستوى له في شهر، مدعوما بتفاؤل بأن تهدئة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة سيحول دون ركود عالمي محتمل.

ومقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند 147.45 ين، بينما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو والجنيه الإسترليني اللذين سجلا 1.1188 دولار و1.3311 دولار على الترتيب.

واستق الدولار أيضا أم العلتين السويسرية والصينية بتسجيله 0.8390 فرنك سويسري و7.1928 يوان صيني في المعاملات الخارجية، وذلك بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 7.1791 يوان يوم الثلاثاء.

ولا يزال الدولار يقل بنحو ثلاثة بالمئة عن مستواه في الثاني من أبريل عندما أعلن ترامب رسوما جمركية كاسحة، مما أدى إلى فرار المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات الأمريكية.