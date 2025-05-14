أسعار النفط تستقر قرب قمة أسبوعين بدعم انحسار المخاوف التجارية

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدعومة باتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما ونزول الدولار.

وبحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 66.53 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 63.60 دولار.

وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.67 بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع.

ويؤدي نزول الدولار إلى انخفاض تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يزيد الطلب عليه.

واتفق أكبر اقتصادين في العالم يوم الاثنين على تعليق حربهما التجارية 90 يوما على الأقل، إذ خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة، وخفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1.60 دولار للبرميل يوم الثلاثاء عقب الاتفاق، لتسجل عند التسوية زيادة بنحو ثلاثة بالمئة.

وقال محللون لدى ريستاد إنرجي في مذكرة إن الاتفاق "بدد بعض التشاؤم حيال الطلب"، مع تحذيرهم من استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الرغم من التطورات الجديدة.

وتراقب السوق زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخليج الذي استهل زيارته يوم الثلاثاء بحضور منتدى استثماري في الرياض، حيث أعلن أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سوريا، وحصوله على تعهد من السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.