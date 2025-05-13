أسهم أوروبا تعزز مكاسبها لليوم الرابع وسهم باير يقفز



ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء إذ ساعدت النتائج الإيجابية للشركات في إبقاء الأسواق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة والصين عن هدنة في نزاعهما التجاري.



وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0732 بتوقيت غرينتش ليصعد لرابع جلسة على التوالي.

وارتفعت الأسهم العالمية أمس الاثنين بعد موافقة بكين وواشنطن على أن تعلقا لمدة 90 يوماً بعض الرسوم الجمركية الهائلة التي فرضت في وقت سابق من أبريل.

وقفز سهم شركة باير 10.8% بعد أن سجلت انخفاضاً أبطأ في الأرباح المعدلة في الربع الأول مما كانت تخشاه السوق.

وارتفعت أسهم شركتي الطاقة المتجددة فيستاس وأورستد وأكبر شركة للمرافق في البرتغال، شركة (إي. دي. بي).

وهبط سهما أكبر شركتين لإعادة التأمين في ألمانيا، ميونيخ ري وهانوفر ري، بنسبة 3.9 و3.4% على التوالي، وذلك بعد إعلانهما عن تراجع حاد في أرباح الربع الأول بعد مطالبات مجمعة بقيمة 1.7 مليار يورو (1.89 مليار دولار) تتعلق بحرائق الغابات في لوس أنجلوس هذا العام.