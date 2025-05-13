قفزة كبيرة لليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم

ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار بشدة في تعاملات اليوم الثلاثاء. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب (المركزي) الصيني 1991.7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 75 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 2066.7 يوان، على خلفية إعلان الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق تجاري يسمح بهدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين، أمس، خفضا كبيرا متبادلا للرسوم الجمركية على الواردات بين البلدين، وذلك عقب محادثات جرت في جنيف.

وقال البيان المشترك الذي نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.

ويسري هذا الخفض لمدة 90 يوما.

وذكر البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار "إدراكا لأهمية علاقاتهما الاقتصادية والتجارية الثنائية لكليهما، وللاقتصاد العالمي".

وقال البيان إن أكبر اقتصادين في العالم يرغبان في المضي قدما "بروح الانفتاح المتبادل والتواصل المستمر والتعاون والاحترام المتبادل".