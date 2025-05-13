سامسونج تطلق أنحف هواتفها الذكية في سباق مع أبل

كشفت سامسونج إلكترونيكس اليوم الثلاثاء عن أنحف طراز من فئة الهواتف الذكية الرائدة لديها حتى الآن، والذي يضم ميزات الذكاء الاصطناعي المعززة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى التقدم على منافستها أبل في سوق الهواتف الفاخرة.

وجاء إطلاق الهاتف الجديد إس25 إيدج لملاحقة زيادة الطلب على الهواتف الذكية الأسهل حملا، خاصة من المستهلكين في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وقالت سامسونج "كانت ردود الفعل واضحة.. المستخدمون أرادوا شيئا أنحف وأسهل في الحمل دون التضحية بالأداء"، إذ أجرت تغييرات في بنية الهاتف لتقليل سمك المكونات الداخلية، بما في ذلك لوحة الدوائر المطبوعة والأنظمة الحرارية.

وقال محللون إن الهدف من توقيت الإطلاق هو استباق أبل التي من المتوقع أن تطلق نسخة أنحف من هاتفها آيفون في النصف الثاني من العام.

وأشارت سامسونج إلى أنها ستطرح إس25 إيدج للبيع بكوريا الجنوبية في 23 مايو وبالولايات المتحدة في 30 مايو، مضيفة أنها ستطرحه في نحو 30 دولة منها الصين وأوروبا.

ويأتي الهاتف الذي يبدأ سعره من 1099 دولارا بشاشة مقاس 6.7 بوصة (170 مليمتر) وبسمك 5.8 مليمتر، مما يجعله أكبر من طراز إس25 الأساسي لكنه أثقل بشكل طفيف.

ويحتوي الهاتف الجديد على أحدث وظائف الذكاء الاصطناعي المدمجة من سامسونج، بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين التفاعل الفوري مع الجهاز بصورة مرئية أو مسموعة باستخدام الكاميرا لطرح الأسئلة.

ولم تكشف سامسونج عن موقع إنتاج الطراز الجديد.