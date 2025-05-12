رئيس "دي إتش إل" يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

يتوقع رئيس مجموعة "دي إتش إل" الألمانية العملاقة للخدمات اللوجستية أن تستفيد المجموعة من السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال توبياس ماير في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إن النزاع التجاري المستمر بين الصين والولايات المتحدة قد يجلب أعمالا إضافية للشركة، مشيرا إلى أن الطلب على النقل يزداد مع إعادة هيكلة الشركات لسلاسل التوريد الخاصة بها.

وأوضح ماير أن "دي إتش إل" تمتلك حصة ضئيلة نسبيا من الطريق بين الصين والولايات المتحدة مقارنةً بوجودها على طرق تجارية أخرى، مضيفا أنه في حال انخفاض التجارة بين الصين والولايات المتحدة لصالح طرق تجارية أخرى، فقد يكون ذلك مفيدا للشركة.

وأشار ماير أيضا إلى أن الشركة تستفيد من زيادة الأعمال المتعلقة بالجمارك، حيث يؤدي عبء العمل الإضافي إلى زيادة الخدمات القابلة للفوترة لدى شركات مثل "دي إتش إل".

وفي أبريل الماضي فرض ترامب رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على البضائع الصينية، ما دفع بكين إلى الرد بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية.