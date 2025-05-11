آبل تجمع 10 مليارات دولار من عمولات متجر آب ستور في أمريكا خلال العام الماضي

أظهر تحليل جديد لشركة متابعة تطبيقات الأجهزة الذكية آب فيجرز أن آبل جمعت أكثر من 10 مليارات دولار من عمولات تنزيل المستخدمين للتطبيقات الموجودة على متجرها الإلكتروني آب ستور في الولايات المتحدة خلال العام الماضي. تشير تقديرات آب فيجرز إلى أن إيرادات آب ستور أمريكا من العمولات زادت إلى الضعف خلال الفترة من 2020 إلى 2024. ففي عام 2020 كانت حصيلة هذه العمولات 76ر4 مليار دولار فقط، قبل أن تصل إلى أكثر من 1ر10 مليار دولار في 2024.

ووفقا لبيانات آب فيجرز فإن مطوري التطبيقات الموجودة على آب ستور أمريكا حققوا إيرادات إجمالية بقيمة 68ر33 مليار دولار من خلال بيع التطبيقات والألعاب باستخدام نظام آبل للدفع الإلكتروني في العام الماضي، ووصلت حصتهم من هذه الإيرادات إلى 57ر23 مليار دولار بعد خصم حصة آبل.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن آبل لا تفصل عادة إيراداتها من آب ستور عن باقي الإيرادات عند نشر نتائجها المالية. ونشرت تقريرا في مايو/أيار 2023 عندما قالت إن آب ستور حقق إيرادات على مستوى العالم بقيمة 104 مليارات دولار من بيع التطبيقات والألعاب والخدمات الرقمية الأخرى في 2022. ومع ذلك، وجد تحليل آب فيجرز أن متجر التطبيقات آب ستور حقق إيرادات عالمية بقيمة 5ر61 مليار دولار، ثم ارتفعت الإيرادات في العام الماضي إلى 3ر91 مليار دولار.

