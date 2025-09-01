مصر توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية لاستخراج الغاز والنفط بـ340 مليون دولار

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي توقيع 4 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات عالمية للبحث عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا، باستثمارات تفوق 340 مليون دولار، لحفر 10 آبار في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وذكرت الوزارة، في بيان عبر فيس بوك ، أن الاتفاقية الأولى تشمل منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية، بـ 120 مليون دولار، لحفر ثلاثة آبار. وأشارت إلى أن الاتفاقية الثانية في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيني الإيطالية بـ 100 مليون دولار، لحفر 3 آبار، أما الثالثة فتهم منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل مع شركة زاروبيج نفط الروسية بـ 14 مليون دولار، لحفر 4 آبار، أما الرابعة فتهم منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط مع شركة أركيوس إنرجي العالمية، بنحو 109 ملايين دولار.