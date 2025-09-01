مؤشر نيكاي بأدنى مستوى في 3 أسابيع بضغط أسهم التكنولوجيا



تراجع مؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع الاثنين مع تراجع أسهم قطاع الرقائق، مقتفياً أثر عمليات بيع قادتها أسهم التكنولوجيا في بورصة «وول ستريت» يوم الجمعة.

وهبط نيكاي 1.24% إلى 42188.79 نقطة عند إغلاق التداول، بعد أن هوى في وقت سابق بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى منذ الثامن من أغسطس.



وجاء القسم الأكبر من خسارة المؤشر نيكاي الذي بلغ 530 نقطة بسبب انخفاض سهمين من الأسهم ذات الوزن الثقيل، إذ خسر سهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق والموردة لإنفيديا أدفانتست 7.9 بالمئة أو 244 نقطة، بينما انخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 4.8% أو 155 نقطة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39%.



رد فعل

وقال يونوسوكي إيكيدا رئيس قطاع أبحاث الاقتصاد الكلي في نومورا: «يبدو لي أن هذا رد فعل مبالغ فيه على (أداء) سوق نيويورك يوم الجمعة الماضية، والذي كان في الأساس إعادة توازن للمحافظ في نهاية الشهر عن طريق بيع جميع الأسهم التي تفوقت في الأداء في أغسطس»، وخصوصاً الأسماء التقنية الكبيرة.

وانخفض سهم إنفيديا 3.3% يوم الجمعة، متراجعاً لليوم الثاني بعد أن خيبت الأرباح التي أعقبت جرس إغلاق يوم الأربعاء التوقعات العالية للسوق.



وتأثرت أسهم إنفيديا أيضاً بتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن شركة علي بابا الصينية طورت شريحة جديدة لمنافسة منتجات إنفيديا. وقفز سهم علي بابا 18.8% الاثنين في هونج كونج.

وخسر مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات أكثر من 3% يوم الجمعة.

والبورصة الأمريكية مغلقة اليوم الاثنين احتفالاً بعطلة عيد العمال.



ومن بين أسهم الرقائق الأخرى التي قادت مؤشر نيكاي للانخفاض في الجلسة الأحدث، انخفض سهم ديسكو 7.7% وفقد سهم سوسيونكست 6.3% وتراجع سهم فوروكاوا إلكتريك 5.5%.

وشكلت هذه الأسهم بالإضافة لسهمي أدفانتست ومجموعة سوفت بنك، أقل الأسهم أداءً على المؤشر نيكاي.