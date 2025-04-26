«هواوي» الخاسر الأول من العقوبات الأمريكية ..هل تكون الرابح الأكبر؟

سياسات التقويض الأمريكية ضد الصناعة الصينية لم تكن وليدة العام الحالي، وليست صنيعة قرارات ترامب الاقتصادية، على الأقل في ولايته الحالية للرئاسة الأمريكية، ولكن المحاولات الأمريكية بدأت بذورها في عام 2018 وكان الصدام الأول مع هواوي.. والأخير مع إنفيديا.. ولكن هل تضحك هواوي أخيراً مقتربة من التحول لتكون الرابح الأكبر في الصين من العقوبات؟

للإجابة عن السؤال فلابد من عرض تاريخي لبداية العقوبات الأمريكية على التكنولوجيا الصينية، في ديسمبر 2017، وخلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوعزت حكومته ببدء سلسلة إجراءات ضد عملاق صناعة التكنولوجيا هواوي، بعدما بدأت الشركة الصينية في اكتساح الأسواق وبدأت حصتها السوقية في الأجهزة الذكية في التضخم، مقابل تراجع الحصة السوقية لأبل وسامسونج الكورية الجنوبية المدعومة من الحكومة الأمريكية.

ووفقاً لـ«رويترز» التي وضعت خطاً زمنياً للتضييقات على هواوي اتخذت إدارة الأمن القومي قراراً بمنع الشركة الصينية من تقديم خدماتها في الهوائيات وحلول الاتصالات، بدعوى قيام هواوي بالتنصت وجمع البيانات بشكل غير قانوني، مما يمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

وفي 2018 واصلت الإدارة الأمريكية تضييقها على هواوي بمنع كل الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية في مجال الاتصالات، قبل أن تضعها الولايات المتحدة رسميا في القائمة السوداء في مايو 2019، واشتراط موافقة رسمية من الحكومة الأمريكية قبل تصريح استخدام أي تكنولوجيات أمريكية لهواوي.

ليتواصل الأمر ويرسو عند بر منع هواوي نهائياً من الولايات المتحدة، بل ومنع شركات مثل جوجل وكوالكم وتي إس إم سي التايوانية من التعامل مع هواوي، والذي كان الهدف منه وفقاً للمحللين القضاء على عملاق صيني قد بدأ ينتشر ويتوغل في الأسواق.

إلا أن ضربات ترامب التي لاتزال سارية على هواوي لم توقفها، ولم تحقق الغرض منها بالقضاء على الشركة، ربما حدت من انتشارها وقللت من سرعة توغلها في الأسواق، ولكن لم تقض على العملاق الصيني، وإنما دفعته للابتكار.

فمنع خدمات جوجل، جعل هواوي تطور من نظام تشغيل لهواتفها الذكية أسمته «هارموني أو إس»، وإيقاف الإدارة الأمريكية تصنيع «تي إس إم سي» التايوانية معالجات للشركة الصينية، وأيضا منع كوالكوم الأمريكية من التصريح لهواوي باستخدام تقنيات فايف جي المدمجة في المعالجات، ذلك التحجيم جعل هواوي تطور من صناعة المعالجات، لتنجح العام الماضي من إصدار معالج «كيرين» المبني بالكامل على معمارية 7 نانو متر، ومصنع محلياً بتكنولوجيات صينية ويدعم خدمات الجيل الخامس من الإنترنت.

وأشارت العديد من التقارير وقتها إلى أنه مبني على معماريات أمريكية بطريقة الهندسة العكسية، وتحدث البعض أن «تي إس إم سي» وصلت لمعماريات 3 نانو متر، وأن هواوي لا تزال متأخرة في تكنولوجيا بناء المعالجات، إلا أن المتخصصين اعتبروا أن البدء بـ7 نانو متر في معمارية المعالجات وإضافة خدمات الجيل الخامس «5G» مع أجهزة هواوي بداية قوية ومثيرة للتمرد على التكنولوجيات الأمريكية، وإعلان لاستقلالية صناعة المعالجات الصينية، ما اعتبره المحللون ضربة صينية للحصار الأمريكي.

ومع تولي ترامب للرئاسة الأمريكية في ولايته الثانية، واصل حربه التكنولوجية بحجب تكنولوجيا المعالجات الرسومية «GPU» من إنفيديا عن الصين، تخوفاً من خوضها معركة الذكاء الاصطناعي، وحصر بيع إنفيديا للمعالجات الرسومية للصين على التكنولوجيات القديمة غير المتقدمة..

إلا أن الصين ورغم عدم إنتاجها حتى الآن لمعالجات رسومية بديلة، فقد استخدمت المعالجات القديمة من إنفيديا في خلق بيئة معالجة مختلفة باستخدام الخوارزميات المتوازية بدلاً من المتوالية في المعالجة، لتظهر تكنولوجيا «ديب سيك»، التي رغم استخدامها لمعالجات قديمة من إنفيديا إلا أنها كانت بفضل البرمجة أقل استهلاكاً للطاقة وأسرع وأكثر توسعاً في العديد من العمليات الحسابية والتحليلية، وربما في الشهور القادمة تعلن الصين عن تصنيع معالجات رسومية محلية الصنع، والفضل وقتها ربما سيعود لهواوي، التي قد تضحك أخيراً، باستفادتها من العقوبات الأمريكية.

لماذا هواوي؟ وكيف؟

مع تشديد الولايات المتحدة القيود على مبيعات شركة "إنفيديا" إلى الصين، يرى المحللون في تقرير نشرته «سي إن بي سي» أن شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية في الصين، مثل "هواوي"، قد تكون المستفيد الأكبر من هذه التطورات.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن وحدات معالجة الرسوميات H20 من إنفيديا — التي صممت أصلاً للامتثال للقيود الأميركية السابقة ستحتاج الآن إلى تصاريح تصدير، إلى جانب رقائق إضافية من شركة AMD، وأكدت إنفيديا أنها أوقفت بالفعل صادرات هذه الرقائق، ما تسبب في خسائر فصلية تُقدّر بحوالي 5.5 مليار دولار.

في المقابل، يعتبر محللو الصناعة وفقاً للتقرير، أن خسارة إنفيديا قد تكون بمثابة فرصة ذهبية للاعبين المحليين في الصين، حيث تواصل بكين البحث عن بدائل محلية لتعويض غياب إنفيديا.

وقال برادي وانغ، المدير المساعد في "كاونتربوينت ريسيرش"، إن هناك عدة شركات صينية تنتج رقائق تنافسية، من بينها "هواوي" و"كامبريكون تكنولوجيز"، المدرجة جزئياً في البورصة والمملوكة للدولة.

وقد ارتفعت أسهم "كامبريكون" بأكثر من 10% خلال الأيام الخمسة الماضية، وحققت قفزة تجاوزت 400% خلال عام واحد، وسط أنباء عن القيود الجديدة على إنفيديا. ويؤكد وانغ أن هذه التطورات تمنح الشركات الصينية المحلية دفعة قوية لتعزيز حلولها التقنية وزيادة الطلب على معالجاتها.

وتُعد "هواوي" أبرز المرشحين لقيادة السباق الصيني نحو بديل محلي لإنفيديا. فقد عملت الشركة، المدرجة على القائمة السوداء الأميركية، على تطوير سلسلة معالجات "Ascend 910"، وأحدثها "Ascend 910C".

وفقاً لما ذكره دوغ أولافلين، محلل صناعة أشباه الموصلات بشركة "سيمي أناليسيس" أن هواوي، رغم تخلفها بجيل عن المنافسين في تصنيع الرقائق، تحقق تقدماً لافتاً في أداء العتاد التقني.

مع ذلك، يشير خبراء إلى أن القيود المفروضة على التصدير تحدّ من قدرة الصين على إنتاج رقائق متطورة بنفس الكفاءة التي تحققها "TSMC" التايوانية، أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم، وذلك لأن الصين تسير في اتجاهين الأول هو تطوير المعمارية والتصميم الهندسي للمعالجات لتحقيق النتائج المرجوة واللحاق بالتكنولوجيا الأمريكية، والاتجاه الثاني هو تطوير تكنولوجيا التصنيع لإنتاج تلك المعالجات وفقاً للمعماريات الحديثة.

وأكد فليكس لي، المحلل المختص بالأسهم في "مورنينغ ستار"، أن هواوي تواجه صعوبة في تأمين الإمدادات من المصانع المحلية، لا سيما وأن "TSMC" ملتزمة بالقيود الأميركية المفروضة على التصدير إلى الصين.

ورغم الاعتماد المتزايد على شركات مثل "SMIC" الصينية المتخصصة في تصنيع المعالجات، إلا أن الأخيرة تخضع بدورها لقيود تصدير تمنعها من الوصول إلى معدات تصنيع الرقائق المتطورة. لهذا، عبّر لي عن شكوكه في قدرة المصانع الصينية على تلبية الطلب المحلي الهائل على بدائل رقائق H20 في المستقبل القريب.

من جهة أخرى، يشير خبراء إلى أن المخزونات الحالية والاستثناءات السابقة من بعض القيود قد تخفف من الأثر الفوري للقرارات الأميركية، لحين النجاح في تطوير وتصنيع معالجات محلية، فقد أوردت تقارير أن الشركات الصينية طلبت رقائق H20 بقيمة تجاوزت 16 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام وذلك قبل سريان الحظر الأمريكي، ما يمنح المصنعين المحليين وقتاً ثميناً لزيادة الإنتاج.

وعلى المدى القصير، يتوقع وانغ أن يكون تأثير القيود محدوداً، بينما سيعتمد النجاح على المدى المتوسط والبعيد على سرعة تطوير معالجات محلية بديلة. في الوقت نفسه، يكشف تقرير "سيمي أناليسيس" أن هواوي، رغم القيود، تمكنت من الوصول إلى أدوات وتقنيات أجنبية ضرورية، مما يدل على محدودية فعالية العقوبات الحالية.

ويظهر أن شريحة "Ascend" من هواوي — التي تجمع بين رقائق HBM الكورية وإنتاج رقائق أولية من "TSMC" ومعدات تصنيع من الولايات المتحدة وهولندا واليابان — تمثل دليلاً على اختراق الشركات الصينية للعقبات المفروضة.

وتشير التحقيقات الأميركية إلى وجود خروقات في تطبيق القيود، إذ تحقق وزارة التجارة الأميركية حالياً مع "TSMC" بعد أن طابقت إحدى شرائحها شريحة ذكاء اصطناعي من طراز "Ascend 910B" التابعة لهواوي.

وبينما أبدى العديد من خبراء الصناعة شكوكهم في فعالية القيود الأخيرة ضد إنفيديا، يرى بول تريولو، الشريك ونائب الرئيس لشؤون الصين في "DGA Group"، أن هذه الإجراءات أضرت بالشركات الأميركية أكثر مما أثرت على قدرات الصين في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.

ويؤكد تريولو أن العقوبات حفزت الابتكار داخل صناعة أشباه الموصلات الصينية، مما دفع الشركات إلى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية.

ومن المتوقع أن تواجه إنفيديا الشهر المقبل قيوداً إضافية بموجب ما يعرف بقواعد "انتشار الذكاء الاصطناعي" التي اقترحتها إدارة بايدن.