انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 2.5 % في أول 20 يوماً من أبريل

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الاثنين أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 2.5 % على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر أبريل.

وبلغت الشحنات الصادرة 87ر33 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 أبريل/نيسان، مقارنة بـ 75.35 مليار دولار أمريكي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية.

وانخفضت الواردات بنسبة 8.11% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار أمريكي خلال الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره مليار دولار أمريكي.

وكانت الصادرات قد ارتفعت في شهر مارس الماضي بنسبة 1.3% عن العام السابق لتصل إلى 3.58 مليار دولار، مسجلة زيادة للشهر الثاني على التوالي