جنوب أفريقيا تخشى استبعادها من نظام "سويفت"

ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي وزارة المالية ورؤساء البنوك الكبرى في جنوب أفريقيا ناقشوا تداعيات استبعاد البلاد من نظام المدفوعات الدولي "سويفت" في حال قرر الكونجرس الأمريكي فرض عقوبات على جنوب أفريقيا.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن أعضاء الكونجرس يناقشون مشروع قانون يستهدف مراجعة شاملة لعلاقات جنوب أفريقيا مع واشنطن، متهمين بريتوريا بدعم خصوم الولايات المتحدة. ويزعم مشروع القانون، الذي اقترحه النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، روني جاكسون، في أبريل، أن جنوب أفريقيا تخلت عن علاقتها بالولايات المتحدة للتحالف مع الصين وروسيا وإيران .

ونقلت صحيفة سويتان الموجود مقرها في مدينة جوهانسبرج، عن مصادر لم تكشف هويتها القول إن وزير المالية إينوك جودونجوانا التقى بمسؤولين تنفيذيين في البنوك لمناقشة تأثير العقوبات المحتملة على نظام المدفوعات والاقتصاد الجنوب افريقي.

وقال ممثل جودونجوانا للصحيفة إن الاجتماع عقد خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية المصارف في جنوب إفريقيا يوم الجمعة الماضي، رافضًا الإفصاح عن تفاصيله.

يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبريتوريا تدهورت منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ينايرا الماضي. وجمدت إدارة ترامب المساعدات الأمريكية لجنوب إفريقيا بعد ادعاءات كاذبة بأنها استولت على أراضي المزارعين البيض، وعلى خلفية قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

كما فرضت رسومًا جمركية بنسبة 30%، وهي الأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على العديد من البضائع التي تصدرها جنوب إفريقيا إلى السوق الأمريكية.