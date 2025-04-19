جمعية أصحاب السفن الصينية تسعى إلى مواصلة المحادثات مع أمريكا بشأن الرسوم الجمركية

ذكرت جمعية أصحاب السفن الصينية أنها ستستمر في"التواصل بشكل نشط" مع الولايات المتحدة والأطراف الأخرى ذات الصلة بشأن الرسوم التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السفن الصينية.

وبموجب خطة طرحها الممثل التجاري الأمريكي أمس الأول الخميس، فإن جميع السفن الصينية التي تبنيها وتملكها الصين والتي ترسو في الولايات المتحدة ستخضع لرسوم تعتمد على حجم البضائع المنقولة، على أساس كل رحلة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

يأتي الاقتراح في أعقاب تحقيق مستمر منذ أشهر، أمرت به إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن ما إذا كان بناء السفن الصينية يهدد الأمن القومي الأمريكي.

وتستهدف الخطة أيضا شركات بناء السفن غير الصينية، حيث تضيف ضريبة على أي حاملات مركبات غير مصنوعة في أمريكا وتتوقف في الموانئ الأمريكية.

وقالت الهيئة التجارية التي تمثل جميع أصحاب السفن الصينيين في بيان على حسابها الرسمي على تطبيق ويتشات اليوم السبت إن الخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب "تمييزية إلى حد كبير"، وإن الجمعية "تعارض بشدة اتهامات الولايات المتحدة القائمة على حقائق كاذبة وتحيز".