استطلاع رأي ينحاز للسيارات الكهربائية في ألمانيا

كشف استطلاع للرأي في ألمانيا أن الأشخاص الذين لم يتعاملوا من قبل مع السيارات الكهربائية يُقيّمون مدى ملاءمتها للاستخدام اليومي بشكل أسوأ من سائقيها الفعليين.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أفاد 80% من المشاركين الذين يمتلكون سيارة كهربائية أو استخدموها من قبل أن هذا النوع من السيارات مناسب للاستخدام اليومي. أما نسبة من قالوا ذلك بين المشاركين الذين لا يمتلكون سيارة كهربائية أو لم يسبق لهم قيادتها بلغت 45% فقط.

وعند سؤالهم عن بعض المعايير، كانت الفجوة بين المخاوف والتجربة الفعلية أقل وضوحا؛ فبينما يتوقع 59% من المشاركين الذين ليس لديهم تجربة مع السيارات الكهربائية نقصا في نقاط الشحن العامة، أشار 52% من سائقي السيارات الكهربائية إلى هذه المشكلة. وتتضح صورة مماثلة فيما يتعلق بمسألة مدى القيادة المحدود، حيث يتوقع 61% من المشاركين الذين ليس لديهم تجربة مع السيارات الكهربائية هذا العيب، بينما كانت لدى 55% من سائقي السيارات الكهربائية تجارب مماثلة.

وبوجه عام، يرى المشاركون في الاستطلاع تحسنا في سمعة السيارات الكهربائية، حيث ذكر 42% من الألمان أن سمعة السيارات الكهربائية قد تحسنت خلال السنوات الخمس الماضية، بينما يرى 23% أنها تدهورت.

شمل الاستطلاع 2006 أشخاص فوق 18 عاما، وأجري بين يومي الثلاثاء والخميس الماضيين