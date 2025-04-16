قطاع الرقائق المتضرر بقيود الصادرات على «إنفيديا» يهبط بأسهم اليابان



هبط المؤشر نيكاي الياباني لأول مرة هذا الأسبوع، الأربعاء، مع هبوط أسهم قطاع تصنيع الرقائق بعد قول شركة «إنفيديا» الأمريكية إن حكومة الولايات المتحدة تحد من تصدير رقائقها الرئيسية إلى الصين.

وهبط سهم شركة أدفانتيست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، وهي مورد لإنفيديا، 6.6 % لتسجل ثاني أسوأ أداء بين الشركات المدرجة على المؤشر نيكاي، وهوى سهم شركة ديسكو لتصنيع معدات اختبار الرقائق 8 %.



وخسر مؤشر نيكاي 1 %، ليغلق عند 33920.40 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 %.

وانخفض مؤشر قطاع شركات تصنيع معدات الاختبار 2.1 %، ما يجعله من أسوأ القطاعات أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة.

ورقائق الذكاء الاصطناعي «إتش20»، التي تستهدفها الحكومة الأمريكية، هي الرقائق الأكثر تقدماً من «إنفيديا»، وتباع حالياً في الصين، ولها دور محوري في جهود الشركة لمواصلة المشاركة في قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر في الصين.

و«إنفيديا» محور رئيسي لضوابط التصدير الأمريكية، إذ يسعى المسؤولون إلى منع بيع أحدث الرقائق إلى الصين. ونتيجة لذلك، دأبت «إنفيديا» على تصميم رقائق تقترب قدر الإمكان من الحدود المفروضة من الولايات المتحدة.

تطور هائل

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»: «تشكل أخبار «إنفيديا» تطوراً هائلاً بالنسبة للتكنولوجيا الأمريكية وشركات التكنولوجيا في كل مكان».

وأضاف رودا: «يشير هذا إلى أن أي ابتكار تتوصل إليه الشركة للالتفاف على القيود الأمريكية سيفرض عليه واضعو السياسات قيوداً صارمة في نهاية المطاف».



وتابع: «سيؤدي هذا إلى خنق أو تقييد نمو مبيعات «إنفيديا» وحصتها في السوق، وإمكانات النمو الإجمالية».

وباستثناء أسهم قطاع الرقائق لم تشهد الأسهم اليابانية سوى تحركات طفيفة مع انتظار المستثمرين أنباء جديدة بشأن سياسات الرسوم الجمركية، التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 انخفض 142 سهماً، وارتفع 81 سهماً، واستقر سهمان.

وفي إشارة إلى أن مخاوف الرسوم الجمركية لا تزال في صدارة الاهتمام سجل قطاع الشحن أسوأ أداء في بورصة طوكيو بتراجعه 3.2 %.