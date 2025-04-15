ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء نمو صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب من الدول الآسيوية، بينما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بدرجة حادة قبل بدء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات من السيارات خلال الشهر الماضي بلغت 24.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.1% سنويا.

وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة جاءت للشهر الثاني على التوالي، وهي ثاني أعلى قيمة للصادرات على الإطلاق في أي من أشهر مارس.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى انخفاض حجم الصادرات بنسبة 4.2% إلى 240874 سيارة.

في الوقت نفسه انخفضت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 1.3% سنويا إلى 02.2 مليار دولار في مارس. في حين زاد عددها بنسبة 8.5% إلى 68760 سيارة.