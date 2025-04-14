المجلس العالمي للمطارات: «دبي الدولي» يتصدر مطارات العالم بعدد المسافرين الدوليين



حافظ مطار دبي الدولي على مكانته، بتصدره مطارات العالم في عدد المسافرين الدوليين لعام 2024، حيث استقبل 92.33 مليون مسافر بنمو 6.1% مقارنة بعام 2023، و7% مقارنة مع مستويات 2029، بحسب المجلس العالمي للمطارات.

وأشار تقرير المجلس حول أكثر 10 مطارات ازدحاماً في العالم بحركة المسافرين، إلى أن مطار دبي الدولي حل في المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي عدد المسافرين المحليين والدوليين لعام 2024، بعد مطار أتلانتا الأمريكي.

واستقبل خلال 10 سنوات ما يزيد على 700 مليون مسافر على متن أكثر من 3.3 ملايين رحلة مدفوعاً بالابتكار التشغيلي والالتزام بالجودة.

وجاء الأداء القياسي لمطار دبي الدولي مدفوعاً بالنمو المستمر على مدار العام؛ حيث اختتم الربع الأخير من العام بطريقة استثنائية سلطت الضوء على جاذبية دبي بصفتها وجهة عالمية للسياحة والأعمال والاستثمار. وكان ديسمبر هو الشهر الأكثر ازدحاماً في عام 2024؛ حيث شكل مطار دبي الدولي بوابة ووجهة رئيسية لما مجموعه 8.2 ملايين مسافر، مؤكداً مكانته كمطار مفضل لملايين المسافرين من أنحاء العالم.

وبحسب تصنيف المجلس العالمي للمطارات جاء مطار دبي الدولي في المركز الأول في حركة المسافرين الدوليين بنحو 92.33 مليون مسافر، بنمو 6.1%، يليه مطار لندن هيثرو بنحو 79.2 مليون مسافر، وجاء مطار إنتشون الكوري الجنوبي في المركز الثالث بـ 70.67 مليون مسافر، ثم مطار سنغافورة بـ 67 مليون مسافر، وأمستردام بـ 66.8 مليون مسافر، ثم مطار باريس 64.4 مليون مسافر، يليه مطار إسطبنول 62.97 مليون مسافر، وفرانكفورت 56.2 مليون مسافر، وهونغ كونغ 52.95 مليون مسافر، والدوحة 52.7 مليون مسافر.

أما علي صعيد حركة المسافرين الدوليين والمحليين معاً، حل مطار أتلاتنا الأمريكي في المركز الأول 108 ملايين مسافر، ثم يليه مطار دبي 92.33 مليون مسافر، ومطار دالاس فورت نورث بـ 87.8 مليون مسافر.

وبحسب مجلس المطارات العالمي، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين العالميين خلال العام الجاري إلى 9.9 مليارات مسافر، بمعدل نمو سنوي 4.8%.