مدينة أوساكا اليابانية تستضيف معرض إكسبو الدولي 2025 على مدى 6 أشهر

افتتح في اليابان اليوم الأحد معرض إكسبو أوساكا الدولي، إيذانا ببدء حدث يستمر ستة أشهر يركز على تصميم مجتمع مستقبلي مستدام، فيما يأمل المنظمون أن يعزز الاقتصاد المحلي على الرغم من المخاوف بشأن التأخير في الاستعدادات.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المعرض سيستمر حتى 13 أكتوبر في يوميشيما، وهي جزيرة اصطناعية في خليج أوساكا، بمشاركة 158 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أن يزوره حوالي 2ر28 مليون شخص.

وتحيط بمعروضاته الرئيسية الحلقة الكبرى، التي يبلغ محيطها 2 كيلومتر والمسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر هيكل معماري خشبي في العالم.

وتشمل المعروضات الرئيسية في الجناح الياباني "صخرة المريخ" التي اكتشفها فريق بحث ياباني في القارة القطبية الجنوبية في عام 2000 .

وتقدر الحكومة أن الحدث سيكون له تأثير اقتصادي بقيمة 92ر2 تريليون ين (20 مليار دولار) على مستوى البلاد، بناء على هدف الزوار البالغ 2.28 مليون شخص. وفي أيام الذروة، من المتوقع أن يزور المعرض 220 ألف شخص.

ومع ذلك، فقد تضاءلت التوقعات للحدث بسبب العناوين الرئيسية حول الأجنحة غير المكتملة والتكاليف المتزايدة. وقد تضاعفت فاتورة الحدث تقريبا من تقدير أولي إلى 235 مليار ين.

واستضافت اليابان المعرض العالمي مرتين من قبل، كان آخرهما في محافظة آيتشي في عام 2005. واستضافته أوساكا سابقا في عام 1970، وهو حدث استقطب أكثر من 64 مليون زائر محلي بشكل أساسي واعتبر رمزا لصعود اليابان كقوة اقتصادية.