«راكز» تزود قادة الأعمال بإرشادات النظام الضريبي



نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جلسة تفاعلية وعملية لأعضاء مجتمع أعمالها تحت عنوان «الأرقام بلا تعقيد.. أساسيات الضرائب والمحاسبة لغير الماليين» استهدفت من خلالها رواد الأعمال وصناع القرار وقادة الصناعة من العاملين ضمن نطاق المنطقة الحرة والسوق المحلي، وهدفت الجلسة إلى تبسيط المفاهيم المعقدة والمتعلقة بضريبة الشركات وتمكين مجتمع الأعمال من اتخاذ قرارات مالية بكل ثقة وضمان توافقها مع اللوائح المعمول بها.



وقدم الخبراء في مجال الضرائب للحضور، أثناء الجلسة، معلومات قيمة وعملية حول الإطار الاتحادي لضريبة الشركات شملت آليات التسجيل والموعد النهائي ومتطلبات حفظ السجلات المالية والإجراءات المتعلقة بالامتثال، وزودت الجلسة الحضور بالموارد اللازمة للباحثين عن شرح واضح خالٍ من التعقيد.

واكتسب الحضور كذلك رؤى قيّمة حول المزايا الممنوحة لشركات المناطق الحرة ومعايير الدخل المؤهل والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على النشاط الاقتصادي الواقعي. كما جرى استعراض مزايا برنامج الإعفاء والتسهيلات للشركات الصغيرة، الخاص بالهيئة الاتحادية للضرائب والذي يوفر دعماً كبيراً للشركات ذات الإيرادات السنوية التي تقل عن 3 ملايين درهم، والإعفاء الضريبي على الأرباح التي لا تتجاوز 375 ألف درهم.



رؤى عملية

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «لا يقتصر دور راكز على كونها مجرد جهة ترخيص لتأسيس الأعمال، بل يتجاوزه في توصيل رسالتنا المتمثلة في تزويد أعضاء مجتمع أعمالنا بالمعرفة والأدوات والدعم اللازم للتعامل بثقة مع مشهد الأعمال المعاصر، وترسخ جلسة الأرقام بلا تعقيد التزامنا بتبسيط المواضيع المعقدة وتمكين روّاد الأعمال من اكتساب رؤى عملية وواقعية تسهم في نجاحهم على المدى الطويل».



وأضاف: «تأتي هذه الجلسة ضمن برامج نشر المعرفة وبناء القدرات المستمرة التي تطلقها راكز بهدف دعم الشركات في مختلف مراحل رحلتها. وباعتبارها موطناً لآلاف الشركات فإن راكز توفر منصة تعليم تسمح لرواد الأعمال من التواصل والنمو عبر ورش عمل يقودها خبراء بالإضافة إلى تنظيم فعاليات أعمال على النحو الذي يعزز من مرونة ممارسة الأعمال ويشجع الابتكار ويسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات».