4.5 مليارات دولار أرباح سامسونج التشغيلية الفصلية

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الثلاثاء عن أرباح تشغيلية أقوى من المتوقع للربع الأول، مدعومة بالطلب القوي على الهواتف الذكية ومخاوف العملاء من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على أشباه الموصلات.

وقدّرت عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية أرباحها التشغيلية للربع المنتهي في مارس بنحو 6.6 تريليونات وون (4.5 مليارات دولار)، بانخفاض طفيف 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ورغم هذا التراجع السنوي الطفيف، إلا أن الرقم التقديري تجاوز متوسط توقعات المحللين بأكثر من 33%، بحسب استطلاع أجرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقال محللون إن هذه المفاجأة الإيجابية قد تكون ناتجة جزئيا عن الرسوم الأمريكية المرتقبة على واردات أشباه الموصلات، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وربما دفعت مخاوف ارتفاع الأسعار العملاء إلى تسريع عمليات الشراء في الأسابيع الأخيرة، مما عزز المبيعات.

وتُعد سامسونج، الرائدة عالميا في صناعة الهواتف الذكية، من أبرز المستفيدين من هذه الزيادة المؤقتة في الطلب.