بورصة طوكيو تقفز بفضل آمال انتعاش السوق



انتعشت بورصة طوكيو خلال التعاملات الثلاثاء وأغلق مؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء على ارتفاع بلغ 6 % ليتعافى من أدنى مستوى في عام ونصف العام الذي سجله في الجلسة الماضية، وذلك مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم بعد مؤشرات على انتعاش وول ستريت.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 6.03 % عند 33012.58 نقطة، مسجلاً أكبر ارتفاع له بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ السادس من أغسطس.

وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بأكثر من 6 % إلى 2432.02 نقطة.



وقال تاكاماسا إيكيدا، المدير في جي.سي.آي لإدارة الأصول «أعاد المستثمرون شراء الأسهم بعد اعتقادهم بوجود حالة بيع مفرط قبل انتعاش. كما لاحظوا بوادر على تعافي السوق مع ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في تداولات اليابان».

وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على انخفاض بينما سجل المؤشر ناسداك المجمع مكاسب طفيفة يوم الاثنين بعد جلسة متقلبة.

وفقد المؤشران نيكاي وتوبكس نحو 13 بالمئة من مستوياتهما قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على اليابان التي تعتمد على التصدير.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أمس الاثنين إنه أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب عبّر خلالها عن خيبة أمله من سياسات الرسوم الجمركية وحثه على إعادة النظر فيها.

وارتفعت العقود الآجلة للمؤشرين نيكاي وتوبكس خلال تعاملات الليلة الماضية.



وقفز سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 8.7 % وسهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 11.8 %.

وزادت أسهم البنوك ومنها سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية الذي صعد 10.7 % وسهم مجموعة ميزوهو المالية الذي ارتفع 13.5 %.

وتقدمت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 مؤشراً. وقفز قطاع المعادن غير الحديدية بنحو 12 % متصدراً قائمة الرابحين.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، أغلق 99 % منها على ارتفاع.