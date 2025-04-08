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اقتصاد

المركزي : ارتفاع طفيف بملياري درهم بأصول بنوك الدولة في يناير 2025

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سامح الليثي

ارتفعت أصول المصارف العاملة بالإمارات ارتفاع طفيف بحوالي ملياري درهم إلى رصيد تراكمي لدبلغ 4.62تريليون درهم في شهر يناير الماضي مرتفعاً على أساس شهري بنسبة 0.1% عن شهر ديسمبر نهاية 2024 .

و أوضحت تقرير التطورات المصرفية الصادر عن المركزي اليوم بأن الرصيد التراكمي للإئتمان المصرفية وصل إلى مايتجاوز 2.181 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي بنمو شهري قدره بنسبة 0.2% مدفوعاً بنمو الإئتمان الاجنبي بحوالي 1.7 مليار درهم .

في المقابل بلغ إجمالي رصيد الودائع المصرفية بلغ 2.840 تريليون درهم مع نهاية يناير 2025 بنقلص شهري 0.2% عن شهر ديسمبر 2024وذلك بتقلص ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6% مع ثبات ودائع المقيمين .

على صعيد أخر نمت القاعدة النقدية على أساس شهري 1.4% لتتجاوز 780.7 مليار في يناير 2025 مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي و الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي .