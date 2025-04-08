المركزي : ارتفاع طفيف بملياري درهم بأصول بنوك الدولة في يناير 2025

ارتفعت أصول المصارف العاملة بالإمارات ارتفاع طفيف بحوالي ملياري درهم إلى رصيد تراكمي لدبلغ 4.62تريليون درهم في شهر يناير الماضي مرتفعاً على أساس شهري بنسبة 0.1% عن شهر ديسمبر نهاية 2024 .

و أوضحت تقرير التطورات المصرفية الصادر عن المركزي اليوم بأن الرصيد التراكمي للإئتمان المصرفية وصل إلى مايتجاوز 2.181 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي بنمو شهري قدره بنسبة 0.2% مدفوعاً بنمو الإئتمان الاجنبي بحوالي 1.7 مليار درهم .

في المقابل بلغ إجمالي رصيد الودائع المصرفية بلغ 2.840 تريليون درهم مع نهاية يناير 2025 بنقلص شهري 0.2% عن شهر ديسمبر 2024وذلك بتقلص ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6% مع ثبات ودائع المقيمين .

على صعيد أخر نمت القاعدة النقدية على أساس شهري 1.4% لتتجاوز 780.7 مليار في يناير 2025 مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي و الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي .