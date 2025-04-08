الدولار يتراجع وسط تهافت على الملاذات الآمنة بسبب الرسوم الجمركية

استقر الملاذان الآمنان، الين والفرنك السويسري، قرب أعلى مستوياتهما في ستة أشهر اليوم الثلاثاء بينما تكبد الدولار خسائر كبيرة مع تفاقم مخاوف الركود في الأسواق المالية عقب الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة.

وتشهد أسواق العملات استقرارا هشا في التعاملات الآسيوية بعد تقلبات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إذ عوض الدولار بعض خسائره الفادحة مقابل عملات الملاذ الآمن بينما كان المتداولون يقيمون التطورات.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية بحدة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي. وردت الصين والاتحاد الأوروبي باقتراح فرض رسوم مضادة أعلى، وهو ما هدد ترامب بمواجهته برسوم جمركية أكبر.

وفي أسواق العملات أقبل المستثمرون على الين والفرنك السويسري خلال الأسبوع الماضي بحثا عن ملاذ آمن من اضطرابات السوق.

وسجل الين ارتفاعا طفيفا عند 147.325 مقابل الدولار ليقترب من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 144.82 للدولار، والذي لامسه يوم الجمعة. وبلغ الفرنك السويسري في أحدث التداولات 0.85665 مقابل الدولار، مقتربا أيضا من أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي لامسه في الجلسة الماضية.

وعادة ما ينظر إلى الدولار على أنه من أصول الملاذ الآمن لكن تلك المكانة تتراجع فيما يبدو مع تزايد حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية مما يثير المخاوف من تعثر النمو الاقتصادي الأمريكي.

وارتفع اليورو 0.58 بالمئة إلى 1.0967 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2776 دولار وابتعد عن أدنى مستوى له في شهر الذي سجله في الجلسة الماضية.

وقال ناثان ليم، رئيس قطاع الاستثمار في لونسيك إنفستمنت سولوشنز "التقلبات الحالية ناتجة تماما عن خيارات إدارة ترامب السياسية، مما يعني أنه في حال تغييرها، فمن المرجح أن ينعكس التأثير على الأسواق المالية أيضا".

ويراهن المستثمرون على أن تزايد خطر التباطؤ الاقتصادي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو أيار، وسيتراجع الدولار في ظل مواصلة التيسير النقدي خلال العام الجاري.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.44 بالمئة اليوم الثلاثاء. وهبط المؤشر بأكثر من واحد بالمئة منذ إعلان الرسوم الجمركية.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مقابل نظيرهما الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، لكنهما ارتفعا اليوم الثلاثاء.

وارتفع الدولار الأسترالي واحدا بالمئة إلى 0.6052 دولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في خمس سنوات الذي لامسه أمس الاثنين. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي واحدا إلى 0.5606 دولار قبل اجتماع للسياسة النقدية غدا الأربعاء حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة.

وتراجع اليوان إلى أقل مستوى له منذ 2023 بعد أن خفف البنك المركزي قبضته قليلا على العملة، فيما وصفه محللون بأنه محاولة لمواجهة ضربة تلقتها الصادرات نتيجة تصاعد الحرب التجارية.

وفي الأسواق الناشئة هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى متدن قياسي مع استئناف التداولات بعد عطلة رسمية.

وقال جيمس أثي، مدير قطاع الدخل الثابت في مارلبورو، إن هناك تفاؤلا تجاه إمكانية التفاوض على تخفيض الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى استمرار المخاطر.

وأضاف "البيانات الاقتصادية الرئيسية وردود فعل البنوك المركزية والتفاوض على الرسوم الجمركية ستحدد كيفية انتهاء تلك الأزمة. إذا بدأ أداء أسهم قطاع الصناعات الدفاعية في التراجع بشدة، فسيشير ذلك إلى أننا انتقلنا إلى مرحلة بيع كل شيء".