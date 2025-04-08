اليابان تسجل فائضاً في ميزان الحساب الجاري بقيمة 4 تريليونات ين خلال فبراير

حققت اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 061.4 تريليون ين (50.27 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 4.48% سنويا وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 8.3 تريليون ين مقابل عجز قيمته 258 مليار ين خلال يناير.

جاء ذلك في حين تراجعت قيمة واردات اليابان خلال فبراير بنسبة 9.1% إلى 292ر8 تريليون ين في حين زادت قيمة الصادرات بنسبة 4.10% سنويا إلى 005.9 تريليون ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا بقيمة 9.712 مليار ين.

في الوقت نفسه سجل الحساب الرأسمالي لليابان عجزا بقيمة 2.42 مليار ين في حين سجل الحساب المالي فائضا بقيمة 307.2 تريليون ين.