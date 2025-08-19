«المركزي»: 9.5 تريليونات درهم التحويلات المالية بالإمارات في 5 أشهر



تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 9.5 تريليونات درهم خلال أول 5 أشهر من 2025.



وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن معدل التحويلات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري كان أعلى بقيمة 1.5 تريليون درهم بنمو 19% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في الفترة نفسها من عام 2024.



ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 60% وبإجمالي 5.7 تريليونات درهم محققة نمواً 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي.



في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 34% وبإجمالي تجاوز 3.8 مليارات درهم بنمو 26.6% عن مثيلتها في الفترة نفسها من 2024.



على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يتجاوز 9.6 ملايين شيك خلال الأشهر الخمسة الأولى 2025 بقيمة إجمالية تجاوزت 603.1 مليارات درهم.