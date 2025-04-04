تراجع الأسهم الألمانية بعد الافتتاح بواقع 0.68%

تراجعت الأسهم الألمانية بعد بداية التعامل اليوم الجمعة، فيما مازال المستثمرون يحاولون استيعاب تأثير الرسوم الجمركية غير المسبوقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجع داكس، وهو المؤشر الرئيسي لبورصة ألمانيا، بواقع 68ر0 % إلى 569ر21 نقطة بعد فترة قصيرة من بدء التداول، وكان قد تراجع بواقع 3 % أمس الخميس.

كما تراجع مؤشر إم داكس للشركات متوسطة الحجم بواقع 44ر0 % إلى 757ر26 نقطة بينما انخفض المؤشر الرئيسي في منطقة اليورو "يورو ستوكس 50 " بواقع 1% تقريبا.

وتراجعت البورصات العالمية بعد خطاب ترامب التاريخي في البيت الأبيض مساء أمس الأول الأربعاء، والذي عرض فيه فرض رسوم بقيمة 10 % على كل الواردات ورسوما أخرى على مجموعة من الدول.

ومن المقرر أن يتأثر الاقتصاد الألماني القائم على التصدير برسوم نسبتها 20 % على السلع الأوروبية.