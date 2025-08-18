«المركزي»: ودائع مصارف الإمارات تتخطى 3 تريليونات درهم في مايو



تجاوزت الودائع المصرفية بالإمارات للمرة الأولى حاجز 3 تريليونات درهم، نهاية شهر مايو المنقضي من العام الجاري 2025.



وأظهرت بيانات التطورات المصرفية والنقدية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع شهري بنسبة 1.8 % في الرصيد التراكمي للودائع المصرفية، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 2.96 تريليون درهم في شهر أبريل الماضي، مدفوعة بنمو 1.9 % بودائع المقيمين، و0.6 % في ودائع غير المقيمين.



وأوضحت أن أصول المصارف العاملة في الدولة شاملة شهادات القبول المصرفية، تخطت 4.87 تريليونات درهم نهاية مايو من العام الجاري 2025، بنمو 2.7 % على أساس شهري.



وتجاوز الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي 2.29 تريليون درهم، بنهاية مايو الماضي، بنمو شهري قدره 1.5 %، مدفوعاً بنمو الائتمان المحلي بقيمة 7.1 مليارات درهم، والائتمان الأجنبي بحوالي 26.9 مليار درهم.



على صعيد آخر، نمت القاعدة النقدية على أساس شهري 2.2 %، لتصل 836.7 مليار درهم في مايو 2025، مع ارتفاع 29.2 % في الحساب الاحتياطي، إلى جانب نمو 2.1 % في العملات المصدرة، وبنسبة 3.1 % في الأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامي، بما تخطى الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.