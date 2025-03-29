الصين والاتحاد الأوروبي يناقشان "تكافؤ الفرص" في التجارة

التقى وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو مع المفوض الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش لمناقشة قال سيفكوفيتش اليوم السبت إنها تضمنت "تكافؤ الفرص" في التجارة.

ووصفت وزارة التجارة الصينية اجتماع أمس الجمعة بأنه تبادل صريح وعملي لوجهات النظر.

وكتب سيفكوفيتش على موقع إكس أنه من الضروري ضمان أن تكون "العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين مبنية على تكافؤ الفرص، من حيث تدفقات التجارة وكذلك الاستثمار، مع فتح أسواق متناظرة".

وهذه أول زيارة يقوم بها سيفكوفيتش للصين منذ توليه منصبه في أواخر العام الماضي.

ويسعى كبار المسؤولين في بكين وأوروبا إلى إيجاد أرضية مشتركة على الرغم من النزاعات التجارية طويلة الأمد، في الوقت الذي تهدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقلب العلاقات عبر الأطلسي والتجارة العالمية رأسا على عقب.